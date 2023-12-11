Комитет СФ поддержал закон об ограничении использования смартфонов на уроках

Исключениями являются экстренные случаи, говорится в документе

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал и рекомендовал палате одобрить на заседании 13 декабря закон, вводящий запрет на использование школьниками на уроках мобильных телефонов и планшетов с sim-картами за исключением экстренных случаев.

Поправки вносятся в закон "Об образовании в РФ". Они обязывают школьников "не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий" в школах, "за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев". В первоначальной редакции законопроекта использование смартфонов на уроках допускалось не только в экстренных случаях, но и в учебных целях.

Также документ вводит с 1 сентября 2024 года обязательный урок труда (технологии) для начальных и средних классов.

Положения закона об образовании о недопустимости применения физического или психического насилия распространяются поправками не только на обучающихся, но и на педагогов и других работников школы. К обязанностям учеников закон относит соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в образовательной организации. Уточняется, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка будут осуществлять педагоги и руководство школы.

Закон предусматривает, что педагоги имеют "право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности". При этом для защиты своих прав они смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению.

Одновременно педагоги наделяются правом обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, они также вправе использовать "иные способы защиты прав и законных интересов", не запрещенные законодательством РФ. При этом руководители образовательной организации наделяются обязанностью принимать меры для защиты прав участников образовательных отношений, а также "недопущения применения в отношении них физического и психического насилия".