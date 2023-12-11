В "Фобосе" предупредили о метели и гололеде на юге России

Речь идет о Калмыкии, Астраханской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае

ТАСС, 11 декабря. Синоптики прогнозируют в первой половине недели ненастную погоду со снегом, метелью и гололедом в Калмыкии, Астраханской и Ростовской областях и в Краснодарском крае. К выходным на юге России и Северном Кавказе потеплеет, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Южные регионы России накроют поля фронтальной облачности: здесь пройдут дожди, в низовьях Волги и Дона переходящие в снег. Границы антициклона будут проходить через Астраханскую область, Калмыкию и север Ростовской области, поэтому в этих регионах в первой половине недели будет усиливаться ветер, ожидается снег и мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. К концу недели на юге России ожидается потепление, в частности, в низовьях Дона и Волги температура воздуха повысится до 1-6 градусов со знаком "плюс", в Крыму и на Кубани - до 9-14 градусов", - сказала она.

В Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии 12 декабря ветер усилится до 23 м/с. В Калмыкии пройдет снег, местами мокрый снег, который будет налипать на ЛЭП, дорогу автомобилистам будут осложнять метель и гололедица. Аналогичная погода будет в Ростовской области и Краснодарском крае. 15 декабря температура воздуха повысится в дневные часы в Ростове-на-Дону до 8 градусов тепла, в Краснодаре - до 17 градусов при небольших дождях.

В Сочи до четверга - до 10-12 при дождях, к концу недели потеплеет до 15-17 градусов. В Севастополе до четверга - около 17-19 градусов тепла при дождях, в четверг - до 12-14 градусов, ветрено, но без осадков. В пятницу в городе пройдут дожди при температуре воздуха до 9-11 градусов.

В Ставрополе до среды прогнозируют дожди при температуре от нуля до 2 градусов мороза. Во Владикавказе до 14 декабря - около нуля градусов, 14 декабря - до 3-5 градусов тепла при дождях, 15 декабря - до 8 градусов тепла. В горах Северного Кавказа выше 2,5 тыс. м лавиноопасно.