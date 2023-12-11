Медведев назвал непростой ситуацию с демографией в России

При этом она лучше, чем в других странах, отметил председателя Совбеза

ГОРКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Демографическая ситуация в России весьма непростая, однако она лучше, чем в других странах. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции РФ.

"У нас ситуация [демографическая] непростая, весьма непростая, с другой стороны, она лучше, чем в других странах. Это тоже правда", - сказал Медведев.

Он отметил, что демографические проблемы упираются в несколько факторов. "Первый - здравоохранение, хорошее здравоохранение дает возможность поддерживать нормальное качество жизни, планировать семью, детей и так далее. С другой стороны, это финансово-имущественный фактор в жизни любого человека. Если у людей, которые создают семью, есть уверенность, что все будет нормально, то, скорее всего, они заведут детей", - подчеркнул Медведев.

По его мнению, когда эти два фактора срабатывают, демографическая ситуация улучшается. Медведев также считает традиционные ценности еще одним фактором, улучшающим демографические показатели. "Если для человека ценна семья и дети, то даже с учетом общей ситуации, понимая, что и в здравоохранении есть проблемы, и денег не хватает семье, они все равно детей заведут", - сказал Медведев.