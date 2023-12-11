Путин уверен, что туризм в Арктической зоне РФ имеет "колоссальный потенциал"

Развитие там туризма является одной из "важнейших системных задач", добавил президент

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ назвал развитие там туризма одной из "важнейших системных задач".

"В числе важнейших системных задач - развитие туризма, который в Арктической зоне имеет просто колоссальный потенциал", - сказал глава государства.

По его словам, для полноценного развития туристической отрасли в регионе предстоит совершенствовать индустрию гостеприимства, предлагать интересные туристические маршруты и услуги, а также развивать города и поселки в комплексе.