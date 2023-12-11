Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 8,4%

В области выстроена комплексная работа по профилактике этого заболевания, в которую входят просветительская деятельность, повышение доступности диагностики и эффективная терапия

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость туберкулезом в Московской области за 11 месяцев текущего года снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"В Подмосковье выстроена комплексная работа по профилактике туберкулеза, его раннему выявлению и снижению смертности. Это активная просветительская работа, повышение доступности диагностики и эффективная терапия. Благодаря этому за 11 месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова главного врача Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главного фтизиатра Подмосковья Сергея Смердина.

Ранее в пресс-службе регионального министерства сообщали, что за последние семь лет заболеваемость этой болезнью в области уменьшилась на 50%. Кроме того, за последние пять лет смертность от туберкулеза в Московской области снизилась также на 50%. Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер является главным учреждением в регионе, оказывающим медицинскую помощь пациентам с туберкулезом и подозрением на него. Он включает в себя 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов, для оказания стационарной помощи больным туберкулезом в регионе работают шесть отделений круглосуточного пребывания с общим коечным фондом 905 коек.