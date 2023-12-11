Продюсер Депардье рассказал о переживаниях актера в связи с обвинениями в домогательствах

Информационную кампанию развернули вопреки отсутствию каких-либо обвинительных судебных решений на этот счет, заявил Арно Фрилле

ПАРИЖ, 11 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Французский актер Жерар Депардье глубоко переживает из-за очередного витка информационной кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах с его стороны, которая была развернута вопреки отсутствию каких-либо обвинительных судебных решений на этот счет. Об этом заявил ТАСС продюсер и друг актера Арно Фрилле.

"Актер глубоко переживает эти атаки и высказал свои чувства недавно на страницах газеты Le Figaro. К сожалению, это, по-видимому, только еще больше возбуждает некоторые СМИ и лиц, не испытывающих симпатии к актеру, что, несомненно, несерьезно. Возможно, он снова отреагирует на эти высказывания и поведение", - сказал он. Продюсер добавил, что в ближайшее время позицию актера озвучат и его адвокаты.

Новые разоблачительные заявления от работников кино во Франции начались после выхода в эфире телеканала France 2 интервью актрисы Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны актера, якобы имевшие место еще в 2007 году. В этом контексте СМИ также вспомнили об иске со стороны другой актрисы - Шарлот Арну, которая с 2018 года обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Фрилле отметил, что ее дело длится на протяжении уже пяти лет, суд первой инстанции отклонил ее иск, не найдя подтверждения озвученным обвинениям и сейчас рассматривается ее апелляция на это решение.

"Следует соблюдать презумпцию невиновности. К сожалению, французские СМИ в своих высказываниях этого принципа не соблюдают. Необходимо дождаться решения суда по текущему делу, - призвал Фрилле. - Все остальное представляет собой медийную игру против публичной личности с большой известностью для создания сенсации".

Нападки на телевидении

В этом же ключе он прокомментировал и распространившиеся в СМИ сообщения о том, что фильмы с участием Депардье больше не будут показывать в эфире телеканалов холдинга France Televisions. Он обратил внимание на то, что это заявление исходит от "руководителя одного из отделов" и выразил мнение, что речь может идти о сведении личных счетов. "Что касается France Televisions, лучше дождаться официального заявления руководства общественного телеканала, хотя существуют сомнения относительно его появления", - сказал Фрилле.

Также он прокомментировал недавний репортаж телеканала France 2, в котором показали архивные кадры визита Депардье в КНДР, состоявшегося в 2018 году. "Он там говорит шутки, кому-то это смешно, кому-то нет. И его теперь пытаются выставить каким-то маньяком", - заявил он.

Объект повышенного внимания

"За всю свою карьеру он ни разу не сталкивался с проблемами, связанными с предполагаемыми неправильными поступками по отношению к женщинам. Все актрисы, с которыми он работал, выражают ему поддержку. Заметно, что эти утверждения [обвинительного характера] поступают от малоизвестных личностей в нашей профессии, не добившихся успеха в своей карьере. Возможно, это направлено против него как "сакрального монумента" французского кинематографа, человека, пользующегося большой популярностью среди французского народа, и, возможно, из-за его дружбы с определенными "недружественными" к Франции странами (Депардье получил российское гражданство в 2013 году - прим. ТАСС)", - добавил Фрилле.

"Мы надеемся, что в России вы понимаете эти аспекты и ждете официального подтверждения перед тем, как делать заявления", - сказал Фрилле. Продюсер добавил, что сейчас находится в России и готовит мероприятия по случаю 75-летия Депардье.