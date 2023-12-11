Путин призвал составить реестр лучших практик развития арктических городов

По словам президента, "это действительно эффективные решения по организации работы транспортной системы, социальной инфраструктуры, общественных пространств в условиях севера"

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым создать реестр лучших практик по развитию арктических населенных пунктов.

"Нужно обобщить и создать своего рода реестр лучших региональных практик по развитию арктических городов", - указал глава государства на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ. По его мнению, "это действительно эффективные решения по организации работы транспортной системы, социальной инфраструктуры, общественных пространств в условиях севера".

Путин предупредил руководителей регионов, для городов в которых разрабатываются мастер-планы, о необходимости "провести широкое общественное обсуждение, максимально учесть мнения местных жителей, их предложения по конкретным мероприятиям этих программ".

"Рассчитываю, что будем двигаться к намеченным целям быстрыми, нужными нам темпами, в практическом плане будем реализовывать программы", - отметил президент.