В Заполярье в 2024 году организуют зимний локейшн-тур для кинопроизводителей

В Мурманской области также введут "зеленый" стандарт для экологичных киносъемок

МУРМАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Первый зимний тур по локациям для кинопроизводителей организуют в Мурманской области в марте 2024 года. Об этом сообщила ТАСС руководитель центра поддержки кинопроизводства региона Светлана Солдатова.

"Раньше мы показывали Мурманскую область летом, осенью, но ни разу не показывали зимой, а так как зимний сезон у нас самый длинный, мы хотим показать, что снимать какие-то новогодние, зимние фильмы можно до конца марта. Как раз в марте мы и планируем привезти в Заполярье еще одну группу кинопроизводителей", - сказала Солдатова.

Она пояснила, что хоть март и первый весенний месяц, в Мурманской области снег не тает до середины мая, поэтому те кинопроизводители, что приедут в регион в рамках локейшн-тура, увидят много снега и живописных мест для будущих съемок.

"Зеленый" стандарт экологичных киносъемок

В 2024 году в Мурманской области введут "зеленый" стандарт для экологичных киносъемок. Для этого до конца 2023 г. завершат разработку экокалькулятора, который сможет рассчитать след, оставляемый съемочными группами при производстве кинокартин.

"Самое сложное - это создать систему расчетов и формулы для фиксации экологического следа, так как необходимо с нуля создать критерии оценки кинопроизводства и математически их оценить. Завершить эту работу должны до конца этого года, затем в следующем году технически встроить этот калькулятор в процесс будет уже значительно легче", - пояснила Солдатова.

Она добавила, что планируется также оценивать экологический след от кинопроизводства в Мурманской области при распределении рибейтов (возврата части средств, потраченных при съемках). "Такое предложение мы внесем в региональный Минкульт, чтобы новые критерии учитывались при получении рибейтов. Речь идет о максимальном уменьшении влияния при съемочном процессе на нашу хрупкую северную природу", - подчеркнула Солдатова.

Вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева отметила, что Заполярье - это первый регион в России, где внедряется программа для продвижения "зеленого" кино. "Бренд "Зеленый экран", фирменный стиль уже разработан. Экокалькулятор начнет работу в 2024 году. Можно будет каждую ленту оценить на предмет того, экологичным способом она была снята или нет, и картина может получит соответствующий "зеленый" знак", - сказала Дягилева на оперативном совещании в региональном правительстве.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, начиная с 2020 года количество ежегодно снимаемых картин в регионе выросло в 13 раз. "В 2020 году - примерно 1,5 картины в год, а сегодня свыше 20. Каждый фильм, который у нас снимается, включает в свой актерский состав жителей нашего региона. Важно отметить, что кино - это не только про культуру, но и про экономику. <...> Только в этом году затраты федеральных и мурманских киностудий уже превысили 63 млн рублей", - сказал Чибис.

О кинопроизводстве в Заполярье

Мурманская область в 2022 году впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр кинопроизводства Мурманской области, который оказывает фильммейкерам поддержку, а также принят закон о кинорибейтах. Летом 2023 года власти Мурманской области и Ассоциация продюсеров кино и телевидения заключили соглашение о сотрудничестве в реализации программы "Зеленый экран" для внедрения экологического стандарта при съемках фильмов в Заполярье. В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериал "Баренцево море", "Везет", полнометражные игровые фильмы "Велга" и "На выдохе".