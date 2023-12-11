Литва в 2024 году разрешит трудоустройство более 40 тыс. граждан третьих стран

В 2023 году Литва планировала разрешить трудоустройство 39 тыс. выходцев из не входящих в ЕС стран, но в ноябре квоту повысили до 40,25 тыс.

ВИЛЬНЮС, 11 декабря. /ТАСС/. Более 40 тыс. граждан третьих стран могут быть официально трудоустроены работодателями Литвы в 2024 году. Об этом сообщило министерство труда и социальной защиты балтийской республики.

"Утверждена квота приема на работу граждан третьих стран на 2024 год. Она составляет 40,25 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В 2023 году Литва планировала разрешить трудоустройство 39 тыс. выходцев из третьих (не входящих в ЕС) стран. Однако в ноябре эта квота была повышена в связи с тем, что работодатели полностью ее использовали и обратились к властям за дополнительными разрешениями. Министерство труда и социальной защиты пошло навстречу работодателям. Квота была повышена до 40,25 тыс. Именно такой она будет в 2024 году.

25,1 тыс. иностранных рабочих планируется задействовать в качестве водителей транспортных средств и на других предприятиях сферы услуг. 9,8 тыс. человек смогут работать строителями, 5,05 тыс. - в промышленности, 0,3 тыс. - в сельском хозяйстве.