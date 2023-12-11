МИД РФ рассказало об эвакуации из Египта более 1 050 соотечественников через "Рафах"

В ведомстве напомнили, что 10 декабря в Москву спецрейсом МЧС из Каира прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа - 100 россиян и палестинцев, членов их семей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 050 соотечественников удалось вывести в Египет через погранпереход "Рафах" и доставить в Россию за время эвакуации из сектора Газа. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Всего из зоны конфликта на территорию Египта через погранпереход "Рафах" удалось вывести и благополучно доставить в Россию более 1 050 соотечественников", - указали в ведомстве.

Там напомнили, что 10 декабря в Москву спецрейсом МЧС из Каира прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа - 100 россиян и палестинцев, членов их семей. "В аэропорту Домодедово выездной группой МИД было оказано необходимое содействие в прохождении пограничного, миграционного и паспортного контроля", - говорится в сообщении.

"Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают прилагать необходимые усилия с целью скорейшего завершения эвакуации наших граждан", - заключили в МИД РФ.