В Архангельской области отремонтируют 17 мостов в 2024 году

Глава региона Александр Цыбульский отметил, что в 2022-2023 годах отремонтировали 13 мостов

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Архангельской области планируют отремонтировать 17 мостов в 2024 году. Об этом глава региона Александр Цыбульский сообщил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Архангельске.

"Восемь мостов в 2023 году [отремонтировали], пять - в 2022, в следующем году планируем капитально отремонтировать уже 17", - сказал Цыбульский.

Также глава Поморья доложил об объектах, работы по которым выполняются в рамках исполнения поручений президента: мост через Никольское устье Северной Двины в Северодвинске, который открыли в сентябре. По словам Цыбульского, мост построен по самым современным технологиям, с применением способа RCD-бурения, который использовался при возведении Крымского моста.

Еще один объект, о котором рассказал губернатор, это дорога Архангельск - Онега. На начало года было отремонтировано 16 км этой трассы, на сегодняшний день из запланированных 137,6 км в нормативное состояние приведено в общей сложности 58,5 км.