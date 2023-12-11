В Северной Осетии глава Минсельхоза получил взыскание за неработающий спорткомплекс

Объект был построен по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий"

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 декабря. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства в Северной Осетии получил дисциплинарное взыскание за неработающий три месяца со дня открытия спорткомплекс площадью более 5 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Всегда до последнего стараюсь избегать подобных решений. Понимаю, что сложности в работе бывают у всех. Тишь да гладь только у тех, кто ничего не делает. Но наступает предел, когда за свои действия или бездействие приходится отвечать. Сегодня дисциплинарное взыскание получил министр сельского хозяйства Алан Кусраев. Пошел третий месяц после торжественного открытия спорткомплекса в Чиколе, на котором я лично присутствовал и который до сих пор не работает", - говорится в сообщении.

Объект был построен по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", за реализацию которой отвечает республиканский Минсельхоз. "Когда мы его открывали в октябре, очень радовался за жителей района: у них теперь есть возможность заниматься борьбой, боксом, баскетболом, волейболом, тяжелой атлетикой в таких замечательных условиях. Но во время прямой линии получил сообщение, что никто там не занимается, потому что, оказывается, комплекс до сих пор не передан на баланс района. То есть пока чиновники разбираются с бумажками, здание пустует. И мало того, что вопрос не решили, о существовании проблем даже не доложили", - отметил Меняйло.

На прямой линии, состоявшейся две недели назад, руководитель республики потребовал от ответственных лиц ускорить решение вопроса, однако и на сегодняшний день спорткомплекс не заработал. "Скажу одно: спорткомплекс в кратчайшие сроки должен заработать! А тех, кто не выполняет свои обязанности и мои поручения, как следует, - ждут санкции вплоть до увольнения!", - написал Меняйло.