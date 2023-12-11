Председатель COP28 призвал продолжить работу над формулировкой об ископаемом топливе

Султан бен Ахмед аль-Джабер отметил, что несмотря на достигнутый прогресс, странам "предстоит еще много работы"

ДУБАЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Султан бен Ахмед аль-Джабер призвал делегации "добиться большего прогресса" в работе над итоговым документом и формулировкой об ископаемом топливе.

"Вы знаете, что еще предстоит согласовать. Вы знаете, что я жду от вас реализации самых высоких амбиций по всем пунктам, включая формулировку об ископаемом топливе", - сказал аль-Джабер, обращаясь к главам делегаций. Он также отметил, что несмотря на достигнутый прогресс, странам "предстоит еще много работы".

В понедельник секретариат Рамочной конвенции об изменении климата опубликовал новый проект итогового документа COP28 без положения о поэтапном отказе от ископаемого топлива. Ключевой раздел проекта содержит формулировку, которая предполагает "сокращение как потребления, так и производства ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году, до или около этого срока в соответствии с научными данными".

Предыдущий проект документа включал четыре формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива, на обсуждении которых стороны сосредоточились в последние дни. Глобальный отказ от использования угля, нефти и газа стал самым спорным вопросом на COP28. Большинство делегаций настаивали на необходимости включить в текст документа соответствующее положение, однако страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, выступили категорически против любых формулировок, которые затрагивали бы вопрос добычи и использования углеводородов.