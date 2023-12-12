В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается снегопад

ТАСС, 12 декабря. Экстренное предупреждение из-за снегопада объявлено в Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"12 декабря 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в г. Магадане, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий", - сообщается на сайте центра.

ФГБУ "Колымское УГМС" также сообщает, что до конца дня 12 декабря в Магадане ожидается сильный снег.

Это уже второе предупреждение на вторник, 12 декабря. Первое было связано с сильным ветром и метелью. Сейчас в Магадане начался снегопад.