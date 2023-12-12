В Москве ожидаются снег, местами метель и до минус 6 градусов

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Облачно, снег, местами метель, гололедица и до минус 6 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от 6 до 4 градусов мороза. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов, ожидаются снег, местами метель и гололедица.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 8 до минус 3 градусов, местами прогнозируется сильный снег. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до 12 градусов мороза.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в столице и области до 21:00 вторника из-за порывов ветра до 15 м/с, до 11:00 среды - из-за метели и гололедицы.