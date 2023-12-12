Власти Москвы попросили водителей не ездить 12 декабря на личных авто из-за непогоды

Также водителям рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы рекомендуют водителям воздержаться во вторник от поездок по городу на личных автомобилях в связи с непогодой. Об этом сообщает столичный департамент транспорта со ссылкой на городской Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В связи с непогодой водителей попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, водителям рекомендуется быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

"За обстановкой на дорогах круглосуточно следит ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", - добавили в департаменте.

Желтый уровень погодной опасности действует в столице и области до 21:00 12 декабря из-за порывов ветра до 15 м/с, до 11:00 13 декабря - из-за метели и гололедицы.