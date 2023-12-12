В Новосибирске запустили интерактивную карту для подготовки к празднованию Нового года

Она содержит адреса 33 елочных базаров, 13 катков и 45 хоккейных коробок

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска на геоинформационном муниципальном портале запустила карту "Новый год", которая отображает места елочных базаров и городские катки, сообщается в Telegram-канале мэрии.

"Карта "Новый год" появилась на геоинформационном портале "Мой Новосибирск". Здесь можно посмотреть, где купить елку, где покататься на коньках или поиграть в хоккей", - говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, карточки катков дополняются данными о режиме работы, стоимости проката коньков, наличии раздевалок, информацией о заточке коньков. "Сейчас размещены карточки с адресами 33 елочных базаров, где в скором времени развернется торговля новогодними деревьями и лапником, 13 катков и 45 хоккейных коробок. Информация будет дополняться", - добавили в пресс-службе.

В 2023 году в Новосибирске в рамках празднования Нового года впервые пройдет шествие артистов в костюмах елочных игрушек, которое завершится шоу на главной площади города, а также фестиваль снега "Новосибирск - родина снежных баб". В новогоднюю ночь, как сообщала вице-мэр города Анна Терешкова, планируется запуск фейерверка рядом с театром оперы и балета.