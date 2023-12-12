Мэрия Новосибирска увеличила объем помощи участникам СВО в семь раз

В 2023 году он составил 79 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Объем материальной помощи участникам СВО в Новосибирске увеличили в 7 раз - до 79 млн рублей. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС начальник департамента социальной политики мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

"В этом году мы занимались оказанием своевременной поддержки семьям участников СВО. Мы выстроили оказание по четырем направлениям. Первое - это оказание поддержки в виде денежных выплат. В 2023 году материальная помощь составила более 79 млн рублей. За два года - это чуть более 90 млн рублей", - сказала она.

Незамаева добавила, что еще одним направлением социальной поддержки стала психологическая помощь и патронаж семей участников СВО, который охватывает почти все сферы деятельности. По ее словам, в эту работу включены сотрудники социальной поддержки всего города. Третьим направлением стало открытие центра реабилитации, который ориентирован в основном на участников СВО, которые вернулись из зоны боевых действий. "Четвертое - это реализация дополнительных мер социальной поддержки. Они могут быть самые разнообразные, начиная с устройства в детские дошкольные учреждения и вопросов, связанных со школьным образованием. Любые вопросы, например, подготовка жилья к зиме в межсезонный период", - пояснила она.

Заместитель начальника департамента, начальник управления социальной поддержки населения Елена Васильева пояснила, что самой большой статьей расходов в 2022 году была компенсация средств на покупку обмундирования. "Сейчас эта ситуация несколько изменилась, люди обращаются за помощью другого плана, здесь интеграция на очень высоком уровне произошла с департаментом образования, с профильными министерствами, когда были организованы нормативные документы, что позволило организовать бесплатное питание детей в школах. Компенсацию за питание детей в детсадах", - сказала она, добавив, что на следующий год на помощь участникам СВО предусмотрено 54 млн рублей с возможностью перераспределения финансирования из других статей бюджета на соцполитику.