В Ингушетию прибыла первая группа палестинских беженцев

Их разместят в гостинице в Назрани

ТАСС, 12 декабря. Первые беженцы из Палестины прибыли в Ингушетию.

"Первая группа палестинских беженцев прибыла в Ингушетию. Их встретил первый вице-премьер региона Магомед Евлоев. Прибывших разместят в гостинице "Асса" в Назрани", - сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Для прибывших беженцев "созданы все необходимые условия для проживания, в том числе и трехразовое горячее питание".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона, в составе первой группы прибыли 55 человек, из которых 34 - дети.

Ранее власти региона сообщали о готовности принять в республике около 100 беженцев из сектора Газа.