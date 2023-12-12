Въезжающие в РФ автомобили будут дезинфицировать при риске завоза болезней животных

Способы, место и сроки проведения дезинфекции утвердит Россельхознадзор

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение на госгранице дезинфекции автомобилей, въезжающих в Россию из стран, где зарегистрированы вспышки заболеваний животных инфекционными болезнями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, дезинфекция будет проводиться при получении информации о возникновении вспышек заразных болезней животных на территориях государств, граничащих с Россией на суше. Способы, место и сроки проведения дезинфекции утвердит Россельхознадзор. Также ведомство определит порядок получения информации о возникновении и ликвидации вспышек заразных болезней животных на приграничных территориях. Дезинфекция будет проводиться бесплатно.

Как отмечается в сопроводительных документах, первоочередными для дезинфекции транспорта являются автомобильные и смешанные пункты пропуска российско-китайского участка государственной границы, а также пункты пропуска с Азербайджаном, Монголией и Казахстаном.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.