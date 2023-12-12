Свыше 350 ростовских школ перешли на удаленку или отменили уроки из-за погоды

Глава региона Василий Голубев сообщил, что администрациям городов и районов области поручено принять меры по очистке от наледи либо обработке проезжей части и пешеходных дорожек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Свыше 350 школ в Ростовской области перешли на дистанционный формат обучения или отменили занятия 12 декабря из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в министерстве общего и профессионального образования региона.

"В Ростовской области 727 школ работают в штатном режиме, 315 переведены на дистанционный формат обучения, 36 полностью закрыты (занятия перенесены на субботу), одна работает в сокращенном режиме", - говорится в сообщении.

Глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что во вторник приостановлен подвоз учеников к 277 школам, там занятия также проходят в дистанционном формате, либо отменены. Губернатор подчеркнул, что администрациям городов и районов поручено принять меры по очистке от наледи либо обработке проезжей части и пешеходных дорожек.

Ранее ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с сильным гололедом, который ожидается в Ростовской области ночью и днем 12 декабря. Кроме того, порывы ветра усилятся и будут достигать 15-18 м/с. В связи с непогодой в ряде городов и районов региона школы были переведены в дистанционный режим, в детских садах работают дежурные группы.

В ночь на 11 декабря в регионе прошел ледяной дождь, из-за чего дороги и тротуары покрылись ледяной коркой. В результате непогоды более 80 жителей Ростова-на-Дону, в том числе 17 детей, обратились в травмпункты, школьные занятия перевели на дистанционку в нескольких городах и районах области.