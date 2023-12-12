В России в шесть раз чаще стали назначать конфискацию имущества

По данным судебной статистики, за первые шесть месяцев 2023 года такие меры приняли в отношении 6 508 лиц

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские суды стали в шесть раз чаще выносить решения о конфискации имущества обвиняемых по уголовным делам. Об этом свидетельствует судебная статистика, озвученная на заседании Пленума Верховного суда РФ, который принял дополнения в постановление 2018 года по вопросам применения конфискации имущества в уголовном судопроизводстве.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2017 году конфискация имущества была применена судами России в отношении 2 060 осужденных, - сообщил, представляя проект на Пленуме, судья Верховного суда РФ Олег Борисов. - В 2022 году их число возросло до 4 195, а за первые 6 месяцев текущего года таких решений судами принято в отношении уже 6 508 лиц".

В принятом Пленумом дополнении к разъяснениям включены пункты о введенной в июле прошлого года в УК конфискации автомобиля за повторное управление в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения (ст. 264.1 УК РФ), за превышение скорости свыше 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения лицом, ранее лишенным права управления (ст. 264.2 УК РФ), а также за управление автомобилем лицом, ранее лишенным водительских прав за причинение тяжкого вреда здоровью или гибели потерпевшего (ст. 264.3 УК РФ). Кроме того, Пленум отдельно прописал, что конфискации подлежат персональные компьютеры, включая ноутбуки и планшеты, мобильные телефоны, смартфоны и другие устройства, в том числе позволяющие подключиться к интернету, которые использовались для организации или совершения преступления. Например, с использованием которых обвиняемый подыскал соучастников преступления, вступил с ними в сговор и обсуждал детали преступления, приобретал или сбывал оружие, взрывчатые вещества, наркотические средства, распространял порнографические или иные запрещенные материалы, совершал развратные действия, осуществлял обман потерпевшего в целях хищения принадлежащего ему имущества.

Доходами от имущества, полученного в результате преступления, которые тоже подлежат конфискации, "могут быть признаны, в частности, суммы, полученные в кредитных организациях в виде процентов по счетам за использование таких денежных средств, арендная или иная плата, полученная за передачу имущества в возмездное пользование другим лицам, плата за оказание услуг с использованием такого имущества", говорится в принятых разъяснениях Пленума.