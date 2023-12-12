Председатели многоквартирных домов смогут выступать в суде без доверенности собственников

Мера распространяется на дела, связанные с управлением домом и предоставлением коммунальных услуг

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает председателям многоквартирных домов представлять права собственников квартир в суде без доверенности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мера распространяется на дела, связанные с управлением домом и предоставлением коммунальных услуг. При этом чтобы председатель многоквартирного дома мог действовать без доверенности, совет дома должен наделить его такими полномочиями.

Закон также устанавливает требования к решению общего собрания собственников о том, что председатель может выступать от их лица в суде. Оно должно оформляться протоколом, содержать перечень конкретных вопросов и процессуальных действий, на которые распространяется разрешение.

Ранее представлять собственников в суде главы многоквартирных домов могли только по доверенности. Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, изменения связаны с тем, что собрать со всех владельцев квартир доверенности зачастую непросто.

Закон вступает в силу со дня опубликования.