В России появится единая форма анкеты для поступления на госслужбу

Ее вместе с перечнем включаемых в нее сведений, порядок и сроки их актуализации будет устанавливать президент РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единую форму анкеты, представляемой при поступлении на государственную или муниципальную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, форму такой анкеты, а также перечень включаемых в нее сведений, порядок и сроки их актуализации будет устанавливать президент РФ.

Документ обязывает государственных и муниципальных служащих в письменной форме сообщать обо всех ставших им известными изменениях сведений, содержащихся в анкете, а также дает право представителю нанимателя проводить проверку достоверности предоставленных данных.

Уточняется также, что контракт с государственным или муниципальным служащим может быть расторгнут по инициативе работодателя, если при поступлении на службу или в период ее прохождения были предоставлены подложные документы или заведомо ложные сведения.

Закон вступает в силу через 90 дней после опубликования.