Консульства смогут удостоверять равнозначность электронных и бумажных документов

Согласно законодательству, изготовленный электронный документ тождественен бумажному, если это было удостоверено нотариусом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет консульским работникам удостоверять равнозначность электронного и бумажного документов. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечали в Совете Федерации, в последнее время в МИД России поступают многочисленные обращения от российских граждан. Они говорят о трудностях с передачей в Россию бумажных документов, нотариально оформляемых в загранучреждениях.

Согласно законодательству, изготовленный электронный документ тождественен бумажному, если это было удостоверено нотариусом.

Чтобы подтвердить равнозначность электронного документа, консульские работники будут изготавливать его в том же порядке, в котором это делают российские нотариусы, с использованием электронной подписи.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Отмечается, что это связано с необходимостью модернизировать программное обеспечение, а также обеспечить сотрудников квалифицированной электронной подписью.