В очередях на польско-украинской границе стоят более 2,6 тыс. грузовиков

Польские дальнобойщики продолжили блокировку трех КПП на границе с республикой

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 2,6 тыс. фур ждут проезда на Украину в очередях на трех КПП на границе с Польшей, блокировку которых продолжают польские дальнобойщики. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"На направлениях, где блокировка продолжается, по информации польских пограничников на утро [вторника], [в очередях стоят] 2 610 грузовиков", - приводит его слова агентство Укринформ.

По информации Демченко, на пропускном пункте "Медыка - Шегини" ждут проезда 1,3 тыс. фур, на КПП "Рава-Русская - Хребене" - 750 и на пункте пропуска "Краковец - Корчева" - 560. Представитель Госпогранслужбы добавил, что на пункте "Ягодин - Дорохуск", который был разблокирован 11 декабря днем, идет движение, однако пока не с той интенсивностью, как было до начала блокировки. По его словам, утром на этом КПП еще стояли 700 грузовиков.

В то же время, отметил Демченко, на единственном автомобильном КПП на границе со Словакией "Вышне-Немецке - Ужгород", блокировку которого 11 декабря возобновили словацкие дальнобойщики, на утро 12 декабря ждут проезда на Украину почти 600 грузовиков. Также, по его сведениям, на этом пункте пропуска блокируется и въезд фур с Украины. В очереди в сторону Словакии стоят более 1,2 тыс. машин.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что потери импорта Украины из-за блокады составят не менее 20%. В свою очередь экспорт страны через польскую границу за ноябрь уменьшился на 40%, отметили в Минэкономики.

11 декабря заместитель главы правительства - министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Киев и Варшава договорилась о разблокировании КПП "Ягодин - Дорохуск". Однако позднее украинское издание "Страна" сообщило, что польские перевозчики заблокировали грузовиком движение по дороге в сторону украинской границы на этом пункте пропуска. Утром 12 декабря замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач информировал, что на этом КПП на въезд на Украину и выезд с ее территории границу пересекли порядка 100 автомобилей. По его словам, водители объезжают другими дорогами блокирующий один из путей грузовик.