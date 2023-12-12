В Воронежской области из-за снегопада и гололеда не вышли на линии 84 автобуса

По данным пресс-службы правительства региона, не обслуживаются регулярные маршруты в Терновском, Эртильском и Аннинском районах

ВОРОНЕЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Более 80 автобусов межмуниципального сообщения на 16 маршрутах в Воронежской области не вышли на линии из-за сильного снегопада и гололеда, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Из-за сложных погодных условий на линию не вышли 84 автобуса, работающих на маршрутах регулярных перевозок в межмуниципальном сообщении области. Полностью не обслуживаются 16 маршрутов: шесть - в Терновском районе, восемь - в Аннинском и два - в Эртильском. В условиях сильных снежных заносов перевозчики делают все возможное, чтобы доставить пассажиров в пункты назначения", - говорится в сообщении.

Как уточняется, снежные заносы и гололед стали причиной того, что многие автобусы не доезжают до конечных остановок и заезжают в населенные пункты на пути. Как сообщила пресс-служба полиции Воронежской области, из-за ухудшения погодных условий временно закрыто движение на участке от 0 до 29-го км региональной дороги "Павловск - Калач - Петропавловка".

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии Андрей Гусев, снегопад продлится в Воронеже до вечера 13 декабря, а затем возобновится в ночь на 15 декабря.

Министерство труда и занятости населения Воронежской области предложило руководителям организаций не наказывать сотрудников за опоздания, потому что дорога на работу из-за сильного снегопада стала сложнее и дольше. По данным мэра Воронежа Вадима Кстенина, для уборки снега привлечено 205 единиц спецтехники и несколько сотен работников, принято решение о ночном перекрытии центральной улицы - проспекта Революции - для массового вывоза снега. Также глава города призвал жителей не оставлять автомобили на основных улицах, чтобы не мешать вывозу снега, для уборки которого привлекут спецмашины ряда строительных, дорожных и других организаций.