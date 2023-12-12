Госдума дает иностранцам право проходить обязательную дактилоскопию за рубежом

Согласно поправкам, дактилоскопическая регистрация будет проводится на территории иностранных государств, перечень которых установит правительство РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, предоставляющий иностранцам, желающим приехать в Россию, возможность пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию за пределами страны.

Документ внесен правительством РФ в ноябре 2022 года и принят в первом чтении в январе 2023 года. В нем предлагалось привлекать подведомственное МВД России ФГУП "Паспортно-визовый сервис" к оказанию госуслуг в сфере миграции. Речь идет о приеме заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, а также документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов. Кроме того, ФГУП предлагается привлечь к проведению обязательной государственной дактилоскопической регистрации и к приему заявлений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства. Такими же полномочиями предлагается наделить и многофункциональный миграционный центр в Москве.

Во втором чтении были приняты поправки в закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации". В частности, возможность получения дактилоскопической регистрации закрепляется в преамбуле закона. Сейчас в ней говорится о том, что закон определяет цели, принципы и виды государственной дактилоскопической регистрации в РФ, а также устанавливает основные требования к ее проведению, хранению и использованию дактилоскопической информации.

Предполагается, что пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию за пределами России смогут иностранцы и лица без гражданства, которые желают приехать в страну на заработки, или те, кто планирует приехать "в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 дней".

Согласно поправкам, дактилоскопическая регистрация будет проводится на территории иностранных государств, перечень которых установит правительство РФ. Вести такую работу будут представительства (представители) МВД России за рубежом при содействии подведомственного предприятия. В закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" вносится поправка, по которой эти граждане кроме обязательной дактилоскопической регистрации смогут пройти за рубежом и фотографирование. После приезда в РФ они будут обязаны лично обратиться в территориальный орган МВД для получения документа, подтверждающего прохождение процедур.