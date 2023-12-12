ГД приняла в I чтении законопроект, исключающий часть статей КоАП из компетенции МВД

Согласно документу, из ведения МВД предлагается исключить часть статей о нарушениях на транспорте

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, которым из компетенции МВД исключается составление протоколов и рассмотрение дел о некоторых административных правонарушениях, в том числе в области предпринимательства и охраны окружающей среды.

Документ внесен в палату парламента в ноябре правительством РФ. Изменения предлагается внести в статьи 23.3 (органы внутренних дел (полиция) и 28.3 (должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях) Кодекса РФ об административных правонарушениях. Речь идет об исключении из компетенции полиции таких составов административных нарушений, как сокрытие или искажение экологической информации, выпуск в эксплуатацию или эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов уровня шума.

Также из ведения МВД России предлагается исключить часть статей о нарушениях на транспорте. Среди них статьи о действиях, угрожающих безопасности полетов, и нарушении правил перевозки опасных веществ. Кроме того, предложено исключить ряд статей в области охраны собственности, предпринимательской деятельности, финансов и налогов. Здесь речь идет о статьях, в которых, в частности, установлены санкции за использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, для производства алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также за нецелевое использование бюджетных средств.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас органы внутренних дел уполномочены возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений. Часть этих составов выражается в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется также иными органами государственной власти при осуществлении различных видов государственного контроля, следует из документа.