В Тобольске открыли движение на ледовой переправе через Иртыш

Движение по ней может осуществлять транспорт массой не более 3 тонн

ТЮМЕНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Ледовая переправа через Иртыш открыта в Тобольске для транспорта массой не более 3 тонн, где ранее из-за погодных условий была организована переправа при помощи судна на воздушной подушке. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Тобольска.

"На ледовой переправе "Тобольск - Бекерево" открыто движение транспорта. Заливка и обустройство переправы завершено, и <...> открыто движение через Иртыш на Левобережье транспорта общей массой не более 3 тонн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что паромная переправа из Тобольска в деревню Бекерево прекращена из-за погодных условий, жители деревни обратились к властям с просьбой восстановить движение. Городской администрацией была организована переправа судном на воздушной подушке до открытия ледовой переправы.