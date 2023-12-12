В Ростове-на-Дону объявили свободное посещение школ из-за гололеда

Как уточнил глава городской администрации Алексей Логвиненко, в эти дни новый учебный материал в школах проходить не будут

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря /ТАСС/. Свободное посещение занятий ввели в школах Ростова-на-Дону из-за сильного гололеда, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. В ближайшие сутки неблагоприятные погодные условия сохранятся.

"В настоящее время все школы и детские сады Ростова работают в штатном режиме, территории образовательных учреждений расчищены от наледи. Но для того, чтобы предотвратить возможное травмирование школьников при передвижении от дома к школе и обратно, родители могут оставить детей дома. О принятом решении необходимо проинформировать классных руководителей. В этом случае предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка не требуется", - написал Логвиненко в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что педагоги направят задания по предметам для самостоятельной работы, в эти дни новый учебный материал в школах проходить не будут.

Глава горадминистрации также отметил, что в ближайшие сутки неблагоприятные погодные условия сохранятся, до конца дня 12 декабря, ночью и в первой половине дня 13 декабря ожидается дождь, переходящий в снег, понижение температуры до -4 градусов, гололед, изморозь и сильный ветер. Круглосуточное дежурство коммунальных служб продолжается, дополнительно заготовлено 1 тыс. тонн противогололедных материалов.

В связи с непогодой 12 декабря более 350 школ в Ростовской области перешли на дистанционный формат обучения или отменили занятия, некоторые детские сады начали работать в режиме дежурных групп.