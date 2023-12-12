ФАДН предупредило об угрозе субкультуры, основанной на АУЕ и радикальном исламе

Без должного внимания к этому вопросу Россия столкнется с доминированием этой субкультуры в молодежной среде, сообщил руководитель ситуационного центра Федеральное агентство по делам национальностей Михаил Мишин

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) предупредило об угрозе распространения среди российской молодежи и мигрантов субкультуры, которая основана на смешении идеологии запрещенного в РФ экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) и радикальном исламе. Без должного внимания к этому вопросу Россия столкнется с доминированием этой субкультуры в молодежной среде, сообщил руководитель ситуационного центра ФАДН Михаил Мишин.

"Наиболее серьезную опасность для нашего общества в настоящее время представляет зарождающаяся поддержка влияний среди молодежи с миграционной историей и отдельных категорий россиян субкультуры крайнего радикального характера. Она еще не получила какого-то окончательного оформления, при этом основана на смешении идеологии АУЕ, которая признана экстремистской в РФ, криминальных понятий и догм радикального ислама", - сказал он на расширенном заседании координационного совета при Доме народов России.

По его словам, если не уделить должное внимание этому вопросу уже сейчас, то РФ в будущем может столкнуться с доминированием этой субкультуры в молодежной среде, а в последующем власти будут вынуждены принимать значительные усилия по признанию ее экстремистской и противодействию ее влиянию на общество.

Также Мишин отметил, что ситуационный центр с момента запуска в начале 2022 года выявил более 45 тыс. информационных поводов деструктивной направленности. "Далеко не все нуждались в реагировании со стороны органов власти, но их анализ позволяет выявлять основные тенденции, проводить оценку динамики как по отдельным субъектам, так и по различным факторам, прогнозировать их развитие", - уточнил он.

Мишин добавил, что работа центра строится на контроле событий, привязанных к календарным датам. Так, сформирован календарь деструктивных дат, трагических событий, которые используют для влияния на межнациональные отношения в стране. "В результате роста информационной активности западных модераторов, только в 2023 году количество подобных дат возросло с 200 до более чем 300", - пояснил он.

По его словам, среди направлений такого воздействия чаще всего встречаются попытки дискредитации внутренней политики РФ, искажение истории России, продвижение сепаратистских взглядов и снижение поддержки специальной военной операции. "При этом в настоящее время отмечается значительная трансформация данного информационного потока в сторону использования национального и религиозного факторов для повышения протестного потенциала в обществе и оказания деструктивного влияния на выборную кампанию 2024 года", - подчеркнул он.