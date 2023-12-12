В "Артеке" участниками программы ко Дню Конституции стали 2 тыс. детей

Для детей также провели интерактивную программу "Я гражданин своей страны"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Торжественные линейки и фестиваль спорта вошли в тематическую программу, посвященную Дню Конституции РФ, в Международном детском центре (МДЦ) "Артек", в мероприятиях приняли участие 2 тыс. детей, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"День 12 декабря начался с торжественных линеек. Дети посвятили России творческие номера, вместе исполнили государственный гимн России и стали участниками церемонии поднятия государственного флага. На протяжении дня артековцы посещали различные активности. Юные спортсмены приняли участие в фестивале спорта "Россия - спортивная держава". Соревнования во Дворце спорта по флорболу, киберспорту, дартсу, плаванию объединили представителей шести лагерей детского центра", - рассказали в пресс-службе.

Также для детей провели интерактивную программу "Я гражданин своей страны", где участники решали правовые задачи и отвечали на тест по истории конституции.

12 декабря в России ежегодно отмечается День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.