Пробки в Москве вечером во вторник достигли девяти баллов

По данным на 18:52, движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также большей части МКАД

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется по улицам города медленно, на дорогах местами гололедица.

По данным на 18:52, движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также большей части МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Варшавском и Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях.