Польский политик сообщил об разблокировании пункта пропуска "Дорохуск"

Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пункт пропуска "Ягодин - Дорохуск" на границе Украины и Польши был разблокирован. Об этом заявил один из организаторов протестов, правый польский политик Рафал Меклер.

"Дорохуск был разблокирован", - заявил он.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что потери импорта Украины из-за блокады составят не менее 20%. В свою очередь экспорт страны через польскую границу за ноябрь уменьшился на 40%, отметили в Минэкономики.

11 декабря заместитель главы правительства - министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Киев и Варшава договорилась о разблокировании КПП "Ягодин - Дорохуск". Однако позднее украинское издание "Страна" сообщило, что польские перевозчики заблокировали грузовиком движение по дороге в сторону украинской границы на этом пункте пропуска. Утром 12 декабря замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач информировал, что на этом КПП на въезд на Украину и выезд с ее территории границу пересекли порядка 100 автомобилей. По его словам, водители объезжают другими дорогами блокирующий один из путей грузовик.