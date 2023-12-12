Венгрия проведет форум по сохранению семейных ценностей при участии мусульман РФ

Он пройдет в сентябре 2024 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мусульманские и общественные деятели из России и некоторых европейских стран проведут в сентябре 2024 года в Венгрии большую конференцию по сохранению традиционных ценностей, договоренность об этом достигнута с премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом сообщил президент Европейского мусульманского форума (ЕМФ), общественный мусульманский деятель Абдул-Вахед Ниязов на международной конференции в Москве.

"Что касается сохранения традиционных семейных ценностей, то наш Европейский мусульманский форум в следующем году планирует проведение двух больших мероприятий в Европе: в начале марта нашей второй Ассамблеи ЕМФ в Сараево, и в сентябре - большой конференции в Венгрии по защите традиционных ценностей совместно с руководством Венгерской республики, по договоренности с премьер-министром этой замечательной страны господином Орбаном", - сказал Ниязов на заседании XIX Международного мусульманского форума.

Также, по его словам, ЕМФ проведет в конце января - начале февраля 2024 года в столице Ирландии Дублине глобальный саммит в поддержку Палестины. 7 декабря этого года Европейский мусульманский форум организовал при участии турецкой стороны международную конференцию в Стамбуле, также посвященную палестино-израильскому конфликту.

"Мы собрали представителей 42 стран, в том числе 33 европейских государств, были представители всех авраамических традиций, и масштабно солидаризировались с братским народом Палестины. <...> Была принята босфорская декларация, которая призвала народы Европы поддержать бойкот товаров израильских фирм и тех зарубежных компаний, которые поддерживают Израиль", - рассказал Ниязов.

Учредительное собрание Европейского мусульманского форума прошло в октябре 2018 года в Барселоне с участием руководства Духовного управления мусульман РФ и общественных деятелей из России, а также представителей мусульманских сообществ Англии, Испании, Италии, Литвы, Польши, Сербии и Франции. Как заявил тогда президент форума Абдул-Вахед Ниязов, данный проект призван стать объединительной платформой для мусульман Большой Европы.

Организация, в частности, проводит мониторинг общих проблем и изучает опыт европейских стран, уделяет внимание строительству мечетей и исламских религиозных и культурных центров. Членами форума являются люди, имеющие определенное влияние в Европе: представители духовенства, общественные деятели, бизнесмены, журналисты.