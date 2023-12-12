В Петербурге вручили премию правительства города в области журналистики

Проект регионального информационного центра ТАСС "Город в людях" удостоен специального приза губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Премию правительства в области журналистики вручили в Санкт-Петербурге. На соискание премии было выдвинуто более 50 работ, передает корреспондент ТАСС.

"Мы вручаем премии журналистам в знаковую для всей страны дату - День Конституции России. Надо сказать, что в этом году у нас произошло очень много важных событий - 320-летие Петербурга, открытие самой большой в мире хоккейной арены, выставка "Россия" на ВДНХ, праздник выпускников "Алые паруса" и многое другое, что делает нашу информационную повестку очень разнообразной и интересной" - отметил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Среди главных тем для присуждения премий стали знаковые события - 320-летие со дня основания Санкт-Петербурга, 80-летие прорыва блокады Ленинграда, Год педагога и наставника, проект "Санкт-Петербург - Культурная столица СНГ 2023", а также патриотическое воспитание, реализация нацпроектов, сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие добровольчества, финансовая грамотность, развитие государственных электронных услуг и цифровая трансформация региона.

О лауреатах

Проект регионального информационного центра ТАСС "Город в людях" на сайте информационного агентства удостоен специального приза губернатора Петербурга. Награду получила руководитель новостного отдела регионального информационного центра Юлия Андреева, сообщившая, что проект из 12 публикаций на темы истории Санкт-Петербурга, реализованный корреспондентами агентства, был посвящен 320-летию Северной столицы.

В номинации "Лучшая публикация в детской, юношеской и студенческой прессе" премии удостоен Михаил Савинов, журналист издания "Костер" за цикл публикаций "Это имя как гром и град - Петербург, Петроград, Ленинград!" к 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга. В номинации "Лучшая радиопередача" премия присуждена Анне Всемирнове, редактору-консультанту литературно-художественного вещания, ведущей радиопередачи вечернего канала "Ветер в окно" ГТРК "Санкт-Петербург" - "Радио России - Санкт-Петербург" за цикл передач, посвященных 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга.

"Лучшим медийным проектом, реализованным в сетевом издании" стал проект "Спорт в лицах" на сайте сетевого издания sportsdaily.ru. В категории "Лучшая публикация в городских печатных средствах массовой информации" премии удостоен Александр Пирожков, руководитель проекта - заместитель главного редактора издания "Деловой Петербург" за спецпроект "Демонетизация: начинается тестирование цифрового рубля".

Награда в номинации "Лучшая телепрограмма" присуждена Анастасии Борисенко, журналисту "РЖД-ТВ" за цикл материалов о развитии внутреннего туризма и поддержку добровольческого движения. В категории "Лучший медийный проект информационного агентства" премии удостоен Игорь Селезнев, руководитель проекта - заместитель главного редактора информационного агентства "Интерфакс-Северо-Запад" за проект "Туристическая столица" на сайте агентства. "Лучшим медийным проектом" признали проект к празднику "Алые паруса - 2023", руководитель проекта - главный редактор издания "Санкт-Петербургские ведомости" Дмитрий Шерих.

Конкурс на соискание премии проводится в 18 раз. Творческое состязание стартовало 10 декабря.