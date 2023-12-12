В Москве прошел День памяти экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева

В его внешнеполитической стратегии российско-азербайджанские отношения занимали особое место, сказал посол в Москве Полад Бюльбюль оглы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева встретили в Москве. Российские политики и дипломаты почтили память государственного деятеля, занимавшего посты первого заместителя председателя Совета министров СССР и президента Азербайджана.

Гостям торжественного вечера памяти представили специальную фотовыставку, а также презентовали документальный фильм "Сердце лидера". Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы открыл прием по случаю памятной даты.

"Особое место во внешнеполитической стратегии Гейдара Алиева занимали азербайджано-российские отношения, азербайджано-российское сотрудничество. Сегодня Азербайджан и Россия успешно реализуют союзнические отношения в регионе, и характер отношений между нашими странами высоко оценивается как азербайджанской, так и российской стороной", - подчеркнул глава диппредставительства республики.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов в свою очередь обратил внимание на то, что 2023 год "прошел под знаком великого сына Азербайджана". "Неслучайно на протяжении всего этого года в Москве и Санкт-Петербурге, в Волгограде и Махачкале, Казани и Екатеринбурге - повсеместно - с большим воодушевлением отмечалась замечательная дата (столетие со дня рождения Гейдара Алиева - прим. ТАСС) не только в жизни семьи Алиевых, но и в жизни всего азербайджанского народа. Сегодняшнее мероприятие венчает целую серию выставок, презентаций, концертов, которые проходили по всей России", - отметил он.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин также подчеркнул, что Гейдар Алиев - это фигура, которая объединяет народы РФ и Азербайджана. "Гейдар Алиевич возглавил в 1993 году молодую Азербайджанскую республику и повел ее уверенной рукой по пути поступательного развития и по пути дальнейшего укрепления добрососедских отношений с нашей страной, с Россией. В этом видим огромную заслугу Гейдара Алиевича и, прежде всего, перед азербайджанским народом, и перед нашими союзническими партнерскими отношениями междугосударственными, основы которых он заложил", - отметил замминистра.

О памятной дате

В этом году 12 декабря исполнилось 20 лет со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа, а май был отмечен столетием со дня его рождения. Тогда агентство ТАСС приурочило к столетней дате открытие специальной фотовыставки, куда вошли снимки, посвященные многогранной деятельности Алиева на постах первого заместителя председателя Совета министров СССР и президента Азербайджана. Отдельная часть экспозиции была посвящена встречам азербайджанского лидера с президентом России Владимиром Путиным и российскими политиками.

Алиев родился 10 мая 1923 года. С 1969 по 1982 год он занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. С 1982 по 1987 год - член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР. 10 октября 1993 года Гейдар Алиев стал президентом независимого Азербайджана и занимал этот пост до своей смерти в 2003 году.