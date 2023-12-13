В Якутии начался первый съезд учителей родных языков, литературы и культуры народов Севера

Мероприятие собрало порядка 400 человек

ЯКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Первый съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, который проходит в Якутске 13-14 декабря, собрал порядка 400 делегатов. Об этом на пленарном заседании съезда сообщил заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников, передает корреспондент ТАСС.

"Съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) проходит впервые. <…> В работе съезда участвуют порядка 400 делегатов", - сказал Местников.

Участники съезда намерены обобщить и распространить лучшие практики преподавания родных языков. В программе съезда - курсы повышения квалификации, лекции, выставки учебной литературы, методические мастерские и мастер-классы педагогов.

По словам врио директора якутского филиала Федерального института родных языков Натальи Ситниковой, в рамках съезда пройдет переговорная площадка о развитии кочевых школ. Эксперты и учителя обсудят особенности организации образовательной деятельности кочевой школы и кочевой дошкольной группы. "Обсудим нормативную базу, финансовые, кадровые и материально-технические условия организации кочевого образования, цифровую трансформацию и кочевье. Проблемы и перспективы кочевого образования будут обсуждены с участием родителей, учителей, общественности, власти. По итогам обсуждения примем предложения в дорожную карту концепции развития кочевого образования", - рассказала ТАСС Ситникова.

В преддверии съезда в Международной арктической школе в Якутске состоялась первая республиканская конференция учащихся 7-11 классов "Будущее Арктики" на языках коренных малочисленных народов Севера Якутии. Участники конференции представили свои доклады на долганском, чукотском, юкагирском, эвенкийском, эвенском языках по направлениям.