В Москве ожидаются снег и до минус 7 градусов

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается минус 5-7 градусов, в ночь на четверг - до минус 10 градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 9 до минус 4 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов.