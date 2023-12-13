В Хабаровском крае на новогодние праздники ждут около 100 тыс. отдыхающих

В регионе ориентируются как на групповых, так и на индивидуальных туристов

ХАБАРОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Хабаровский край в новогодние праздники привлечет порядка 100 тыс. туристов, сообщила ТАСС министр туризма региона Екатерина Пунтус.

"Вместе с экскурсантами мы ожидаем порядка 100 тыс. человек в период новогодних праздников. Мы уже сейчас активно продвигаем "новогоднюю сказку" в Хабаровске, раскачиваем продукт в близлежащих регионах - в Амурской области, Еврейской автономии, в Приморье, в целом в макрорегионе, а также в ближайших городах, с которыми есть прямое авиасообщение, такими, как Новосибирск", - сказала Пунтус.

Прогулки по новогоднему Хабаровску включают в качестве одного из элементов туров выходного дня. В городе ближе к праздникам появляется множество ледовых скульптур, наряженных елок, улицы украшают иллюминацией, разноцветными огоньками начинают светиться парки и площади, декоративную подсветку делают и на столбах вдоль дорог. Главную площадь города в этом году украсят в стиле русских народных сказок, на ели в центре появятся световые жар-птицы в обрамлении большого светодиодного купола, новогодний городок дополнят тройкой коней, яблоней с наливными яблоками, там сделают ледяные горки для взрослых и детей, снежный замок. На набережной Амура откроется самый большой на Дальнем Востоке каток. Его площадь - почти 7 тыс. квадратных метров. Лед там заливается прямо на прогулочные зоны.

Министр отметила, что ориентируются в регионе как на групповых туристов, так и на индивидуальных. Большим спросом пользуется активный отдых на природе, включая горнолыжные комплексы, в частности "Холдоми" рядом с Комсомольском-на-Амуре. В прошлом году был запущен тур выходного дня "Лыжная стрела" с посещением этого комплекса. "Это уникальный проект на Дальнем Востоке и один из трех подобных в России. Перевозка туристов из Хабаровска и Владивостока осуществляется с использованием электропоездов и автобусов-шаттл. В этом году реализация проекта также продолжена", - сказала Пунтус. В этот зимний сезон откроется и первая очередь горнолыжного курорта "Хехцир" рядом с Хабаровском.

Востребованы также глэмпинги, предлагающие комфортный отдых в тайге. "Глубина бронирования в глэмпингах составляет 3-4 месяца, на Новый год все уже полностью разобрано", - сказала министр.

Семьи с детьми в крае могут отправиться в двухчасовую поездку на "Полярном экспрессе". Это целый праздник в поезде с полярниками и йети, Дедом Морозом, Снегурочкой и другими героями. Каждого пассажира будут ждать подарки.