Al Jazeera: более 360 тыс. беженцев в Газе заразились инфекционными заболеваниями

По сведениям телеканала, в результате военной операции Израиля места временного размещения оказались переполненными, в настоящее время в них находятся около 1,9 млн человек

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 360 тыс. случаев заражения различными инфекционными заболеваниями зафиксировано в лагерях для беженцев в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

По информации телеканала, в результате военной операции Израиля места временного размещения людей переполнены, в настоящее время в них находятся около 1,9 млн человек.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала случаи распространения менингита, ветряной оспы, желтухи и респираторных инфекций верхних дыхательных путей.

Al Jazeera отмечает, что только 11 из 36 больниц в секторе Газа продолжают в ограниченном режиме принимать пациентов, на севере палестинского анклава частично работает одно медицинское учреждение.

В воскресенье генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что система здравоохранения в секторе Газа рушится: в анклаве сложились идеальные условия для распространения болезней, стоит ожидать усугубления ситуации. Он указал, что сейчас в Газе "в среднем на каждые 700 человек приходится одна душевая кабина и один туалет на каждые 150 человек".