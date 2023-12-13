В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

По прогнозу синоптиков, 14 декабря местами ожидается северный ветер 15-20 м/с с метелью

ТАСС, 13 декабря. Экстренное предупреждение из-за метели и снегопада объявлено в Магаданской области. Об этом сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"14 декабря 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в г. Магадане, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском, Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском МО связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах", - говорится в сообщении.

ФГБУ "Колымское УГМС" также сообщает, что днем 14 декабря местами в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском, континентальной части Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается северный ветер 15-20 м/с с метелью.