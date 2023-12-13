В Якутске отказались от новогоднего салюта

Жителям не запрещается проводить фейерверки в специально отведенных для этих целей местах, уточнили в мэрии города

ЯКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Якутска сообщили, что новогоднего салюта в городе не будет. При этом жителям не запрещается проводить фейерверки в специально отведенных для этих целей местах, сообщили журналистам в пресс-службе окружной администрации города.

"В Якутске, как и в большинстве других городов России, организованного праздничного новогоднего салюта не будет. Горожане также, как и в прошлом году, относятся с пониманием к этому. Вместе с тем запретов на проведение фейерверков на территории Якутска частными лицами в специально отведенных местах, с соблюдением мер безопасности нет", - сообщили в мэрии.

Ранее в администрации главы и правительства Якутии сообщали, что не будут проводить новогодний корпоратив и призывают органы власти, местного самоуправления воздержаться от новогодних коллективных праздников, кроме детских. Отмечалось, что традиционно будут проведены новогодние утренники для детей.