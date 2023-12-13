На федеральной трассе в Югре ограничили скорость движения из-за непогоды

На автодороге максимально разрешенная скорость составляет 70 км/ч

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Ограничение скорости движения ввели из-за снегопада и метели на федеральной автодороге "Югра" в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления автодорог Югры.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятнымипогодными условиями - снегопад и метель - на автомобильной дороге "Югра" с 11-го по 141-й км вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 70 км/ч", - говорится в сообщении.

Также ограничение скорости движения в 70 км/ч ввели на трассе между городами Советский и Нягань с 107-го по 135-й км.