На Ставрополье из-за гололеда и ветра ввели режим повышенной готовности

По данным регионального Гидрометцентра, в течение суток на территории края ожидается сильный гололед

ПЯТИГОРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен на Ставрополье в связи с сильным ветром и гололедом, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Ставрополье во власти непогоды: ветер и высокая влажность привели к сильному гололеду. <...> В регионе действует режим повышенной готовности", - написал губернатор в Telegram-канале.

По его словам, проводится обработка автодорог. Только на региональных дорогах работают 155 единиц техники, использовали более 4,6 тыс. тонн песко-соляной смеси. На федеральных и региональных дорогах возможность проезда обеспечена повсеместно.

"Но без особой необходимости выезжать за город пока не следует. Сильный ветер способствует быстрому образованию наледи на дорогах. Если поездка необходима - будьте предельно осторожны и снижайте скорость", - отметил глава края.

Он сообщил, что главам городов и районов необходимо организовать высокий темп работы в населенных пунктах на протяжении всего времени воздействия стихии: дороги, тротуары, дворы должны быть безопасны для движения транспорта и пешеходов. Минпрому края и энергоснабжающим организациям - сосредоточить силы на профилактике перебоев подачи электроэнергии и восстановлении после аварийных отключений.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в течение суток на территории Ставропольского края ожидается сильный гололед.