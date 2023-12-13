Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за отказ подчиниться требованиям Роскомнадзора

Каковы именно были требования регулятора, в суде не уточнили

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мировой судья в Москве оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 4 млн рублей за отказ подчиниться ранее выданному предписанию Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

"Суд признал виновным Twitch Interactive по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей", - сказали в пресс-службе. Компании грозило 6 млн рублей штрафа.

Причиной составления протокола в отношении Twitch стало нарушение ранее выданного предписания Роскомнадзора. Каковы именно были требования регулятора, в суде не уточнили.

Twitch Interactive регулярно привлекается к административной ответственности в России. 4 декабря Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей за публикацию информации, запрещенной к распространению в РФ. В начале сентября 2023 года мировой судья оштрафовал организацию на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян.

Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. Сервис принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon.