Прокуратура Варшавы начала производство по инциденту с тушением ханукальных свеч в Сейме

Депутат от ультраправого объединения "Конфедерация" Гжегож Браун ранее погасил ханукальные свечи огнетушителем в здании парламента

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Окружная прокуратура Варшавы начала досудебное производство по инциденту с участием депутата Сейма (нижняя палата польского парламента) от ультраправого объединения "Конфедерация" Гжегожа Брауна, накануне погасившего ханукальные свечи огнетушителем в здании парламента. Об этом сообщил агентству PAP представитель столичной прокуратуры Шимон Банна.

По его словам, на данный момент прокуратура проводит процессуальные действия и ведет сбор доказательной базы.

Gazeta Wyborcza сообщила ранее, что после произошедшего люди из здания были эвакуированы. Спикер нижней палаты Шимон Холовня отстранил Брауна от заседания и уведомил парламентариев о подаче заявления в прокуратуру.