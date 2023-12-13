Прямое авиасообщение между Минеральными Водами и Минском возобновят в 2024 году

Первый рейс запланирован на 13 января, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

ПЯТИГОРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Прямые рейсы из Минеральных Вод в Минск запустят в 2024 году, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"С Нового года открывается авиарейс между Ставропольским краем и Республикой Беларусь. Это один из итогов недавней поездки делегации нашего края в Минск. Самолеты из Минеральных Вод в столицу Беларуси и обратно будут летать каждую неделю по субботам. Первый борт выполнит полет 13 января", - написал Владимиров в Telegram-канале.

Выполнять рейсы будет авиакомпания "Азимут". Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, в 2021 году перевозчик выполнял регулярные рейсы из Минеральных Вод в Минск, в 2022 году расписание было скорректировано. На сайте авиакомпании указано, что авиасообщение возобновлено при поддержке правительства Ставропольского края.

В период зимней навигации рейс будет выполняться с 13 января 2024 года еженедельно по субботам согласно графику: вылет из Минеральных Вод в 08:10 мск, посадка в Минске в 12:10 мск; вылет из Минска в 13:20, посадка в Минеральных Водах в 17:20 мск.