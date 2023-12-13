В ЛНР с 2024 года появятся центры амбулаторной онкологической помощи

Это позволит освободить диспансеры от "рутинной работы" по комплексному обследованию пациентов, сообщила глава регионального Минздрава Наталия Пащенко

ЛУГАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Открытие центров амбулаторной онкологической помощи на базе медучреждений запланировано в Луганской Народной Республике (ЛНР) на 2024-2027 годы. Об этом ТАСС сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

"В 2024-2027 годах на базе медицинских организаций городов и районов республики планируется создание центров амбулаторной онкологической помощи. Это позволит освободить диспансеры от "рутинной работы" по комплексному обследованию пациентов, что позволит сократить предоперационный койко-день и койко-день до начала специального лечения - лучевого или лекарственного, - а также позволит уменьшить финансовые расходы на реактивы и нагрузку на лаборатории", - сказала она.

Пащенко рассказала, что сейчас в регионе действует трехуровневая система маршрутизации онкобольных пациентов. "Пациенты с подозрением на онкологическую патологию после приема врача общей практики, семейного врача, врача-специалиста поликлиники по месту жительства, направляются в онкологический кабинет - при наличии такого - для уточнения диагноза и необходимого дообследования. При невозможности его выполнения в поликлинике пациенты направляются в ближайшее городское или районное лечебно-профилактическое учреждение. Также пациенты принимаются по самообращению в онкодиспансерах республики для дальнейшего обследования, установления диагноза и определения тактики лечения. Это первый уровень маршрутизации", - сообщила она.

На втором уровне маршрутизации для дальнейшего уточнения диагноза и определения тактики лечения пациенты направляются в городские онкологический диспансер, действующие в Алчевске, Красном Луче и Луганске. Третий уровень маршрутизации - это диагностическая, консультативная и лечебная помощь исключительно в Луганском республиканском онкологическом диспансере.